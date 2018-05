VIDEO. Cámaras captan a Andrea Legarreta y Raúl Araiza besándose en la boca

El jueves de la semana pasada Andrea Legarreta y Raúl Araiza fueron tendencia luego del disgusto que protagonizaron durante el programa "Hoy".

En la sección "Échate de Cabeza", el conductor le gritoneó a su colega dejando asombrados a sus compañeros y a todos los televidentes que vieron ese desplante.

Parece que la relación entre los conductores del programa "Hoy" va de mal en peor, pese a que ellos digan que se llevan de maravilla este clip dice lo contrario.

¿Hacen las pases?

El jueves, los dos participaron en el mismo segmento donde ambos comenzaron a bromear sobre el altercado que tuvieron, pero la cosa no paró ahí.

Araiza, que se disponía a hacerle una pregunta como parte de un juego, la sorprendió al acercarse a ella y decirle:

“¿Qué no te gusta? ¿Qué traes?”, al tiempo que le plantó un beso en la boca.

Con una pícara sonrisa, el presentador justificó así lo que hizo: “No me vayas a pegar, no me vayas a pegar, fue de amor de 11 años… Oye si en las novelas me lo daba…”.

Por su parte, Legarreta un tanto nerviosa, se acercó a su compañero y lo abrazó.