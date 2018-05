Iggy Azalea muestra sin filtro y sin censura sus exuberantes atributos y fans estallan

Una vez más, Iggy Azalea subió la temperatura en redes sociales al mostrar sus exuberantes atributos en una tanga posando de espalda y sin ningún filtro.

La rapera se encontraba sentada sobre un asiento de un yet privado usando una diminuta lencería que hacía que sus caderas lucieran de un tamaño impactante, en contraste con su diminuta cintura.

“Este es mi estilo de vida ”, escribió junto a la fotografía.

It’s my lifestyle. A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on May 11, 2018 at 10:34pm PDT

Las reacciones que provocó la australiana fueron diversas, unos le dedicaron candentes halagos por regalarles ese tipo de fotos.

“Bonita imagen”, “Pero qué grande, me encantas”, “Dios mío, estás increíble”, “Tu cintura es impresionante” y “Eres lo que más deseo” son algunos de los comentarios que dejaron los fans impactados por sus curvaturas.

Mientras que otro grupo de usuarios consideran que las proporciones de su cuerpo son producto de las cirugías.

“No entiendo cómo alguien puede decir que este cuerpo es atractivo. ¿Qué ha pasado con los cuerpos naturales? Todas las celebridades lucen cuerpos operados”, comentó una seguidora.

A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on May 7, 2018 at 3:51pm PDT

Su postura

En una entrevista que concedió en 2015 en el programa australiano The Project, habló sobre los rumores que han existido de su retaguardia.

“La gente ha dicho que tengo implantes en el trasero desde siempre, pero no los tengo. Y no tengo problemas para hablar sobre cirugía cosmética”.

En cuanto a sus retoques, explica que en el último año se ha sometido a dos operaciones. Cuando tenía 16 años recibió un fuerte golpe en la nariz con un balón de fútbol y eso le dejó un bulto nada estético en su tabique que ha decidido corregir mediante bisturí.

🖤 A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on Apr 13, 2018 at 7:19pm PDT

Por otro lado, también se ha operado los pechos para aumentar su talla.

“No creo que debas avergonzarte si has hecho un cambio en tu cuerpo. La cirugía plástica es un viaje emocional. Había cosas que no me gustaban de mí y las cambié mediante la cirugía. Hay otras cosas que no me gustan, pero he aprendido a aceptarlas”, dijo.