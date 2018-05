Cineasta Spike Lee insulta a Donald Trump

La América resistente a Donald Trump desembarcó el martes en Cannes encarnada en Spike Lee. El veterano cineasta cargó duramente contra el presidente, tras presentar "BlacKKKlansman", un filme mordaz que lo compara con el Ku Klux Klan.

De regreso al Festival de Cannes después de 27 años, Lee inició una rueda de prensa lanzando una diatriba plagada de insultos contra Trump, de quien se negó a pronunciar su nombre.

"Ese hijo de p*ta tiene el código nuclear", dijo Lee, autor de un cine militante y abanderado de la defensa de los negros en Estados Unidos.

Como era de esperar, "BlacKKKlansman", en liza por la Palma de Oro, es un mensaje de resistencia: "Un llamamiento para que despertemos", dijo.

Y la crítica la recibió con los brazos abiertos en Cannes.

Basado en una historia real de un policía afroamericano que se infiltró en el Ku Klux Klan en los años 1970, este filme retrata una época en que el discurso racial dominaba la vida de ambas comunidades, sembrando el odio y sentando las bases de la violencia que estalló en la década posterior.

Check Out The Trailer To My Newest, Hottest Joint #BLACKkKLANSMAN. In Theaters On August 10th. pic.twitter.com/hs5DbPZzgT

— Spike Lee (@SpikeLee) May 14, 2018