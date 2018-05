¿Quién será el próximo guatemalteco que represente al país en “La Academia”?

Desde horas de la madrugada, cientos de jóvenes comenzaron a llegar al centro comercial Los Próceres para formar parte del casting de “La Academia 2018”.

Participantes de 18 a 30 años pusieron a prueba sus dotes artísticos en canto y baile para ganarse un lugar en el reality show mexicano, en el que ya han participado varios guatemaltecos.

Cientos de jóvenes guatemaltecos esperan ansiosamente su turno para poder audicionar para el casting de @lacademiaazteca. pic.twitter.com/gQTXLdcf4b — Mónica Ávila (@MAvila_DP) May 13, 2018

Expertos en la música como Fabiola Roudha, Napoleón Robleto, Hancer, Kevin Ruano, Noris Barrios, entre otros, formaron parte del panel de jueces, quienes tuvieron a su cargo evaluar las presentaciones.

Los concursantes audicionaron con su voz en distintos géneros musicales, algunos acompañados de sus instrumentos musicales.

“Tendremos tres filtros para elegir al mejor talento. En el primero todos audicionan, los seleccionados obtienen un brazalete para pasar a la siguiente fase”, explicó Ronald Sique, de TV Azteca Guatemala.

El jurado calificó voz, expresión artística, desenvolvimiento escénico, presencia e imagen. “Guatemala tiene mucho talento, pero hay que saberlo explotar. Algunos no venían muy preparados”, manifestó Hancer, quien participó en “La Academia” en 2011.

El panel de jueces del casting @lacademiaazteca en Guatemala, está compuesto por artistas nacionales como @HANCEROFICIAL, @NapoleonRobleto, @fabiolasinger y Kevin Ruano. pic.twitter.com/jITJZ7GH2l — Mónica Ávila (@MAvila_DP) May 13, 2018

“Vengo desde Huehuetenango, me he preparado en los últimos días para dar lo mejor de mí. Espero que los jueces no sean tan duros”, comentó uno de los participantes, quien llegó al lugar a las 4 de la mañana.

El guatemalteco elegido tendrá la oportunidad de representar al país en la nueva edición de “La Academia”, la cual arrancará en los próximos meses y según rumores, la conducción estará a cargo de Adal Ramones.

El casting de la @lacademiaazteca estará abierto hasta las dos de la tarde, hora en que concluirá el primer filtro, posteriormente se continuará con dos filtros más. pic.twitter.com/KZQilOZ7Ct — Mónica Ávila (@MAvila_DP) May 13, 2018

El nombre del ganador se dará a conocer en las próximas semanas, informaron los representantes del canal guatemalteco.