La predica de Cash Luna que ha generado controversia en las redes sociales

Quiero hoy dedicar mi post a @alehluna y a @cashitoluna por su esfuerzo y valentía. La soberanía de Dios no se trata de que haga todo con todos al mismo tiempo, sino que él sabe los tiempos perfectos para todo y para cada uno. Él sabe cuándo, cómo, quién y por qué. 🙌🏼 Nuestra tarea es creer, tener Fe, en que Su Plan es mejor que el que nosotros podemos imaginar o planificar. ♥️ @alehluna gracias por mostrarnos que en los peores momentos, si creemos y ponemos nuestro carácter, podemos ver la victoria en el tiempo perfecto para Dios. @cashitoluma gracias por mostrar el amor y el esfuerzo que has mostrado tener como esposo y como padre. ☺️ Los quiero y admiro mucho.

A post shared by Anita Luna Fidalgo (@anitalfidalgo) on Mar 9, 2018 at 9:21am PST