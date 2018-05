Integrante de Little Mix deja ver el piercing que tiene en un pezón

Después de un largo y merecido descanso, la agrupación femenina Little Mix ya está preparando el que será su quinto disco.

Recientemente, las integrantes de la girlband británica se reunieron en Londres, y a la salida del encuentro, las cámaras captaron a Perrie Edwards, quien presumía no solo su piel al natural, ya que no llevaba maquillaje, sino que también el piercing que lleva en el pezón izquierdo y que podía verse a través de su camiseta blanca.

Little Mixs Perrie Edwards shows off nipple piercing as she goes braless https://t.co/zeEeUG5M9s pic.twitter.com/tPZRhP1uEz

— Zesty Celebrity News (@zesty_celebrity) May 11, 2018