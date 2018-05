Andrea Henry sufre accidente automovilístico

Hace unos días, la expresentadora de televisión Andrea Henry sufrió un pequeño percance automovilístico. En su momento, la influencer guatemalteca explicó por medio de sus stories en Instagram que un automóvil le chocó en la parte de atrás mientras ella conducía.

El golpe obligó a Henry a utilizar un collarín y una muñequera. En las últimas publicaciones de la famosa red social, Andrea explicó lo difícil que ha sido la situación pero, a pesar de ello, continúa cumpliendo con sus compromisos.

A pesar del dolor y la incomodidad, Andrea no ha perdido su buen sentido del humor, ya que constantemente comparte stories graciosas de su recuperación.

“A esas personas que me han visto en la calle y lo primero que me dicen cuando me ven: ‘ay, Andrea, te lastimaste’, les tengo una respuesta. Pues no, a mí me encanta decorarme el cuello con collarines, y la muñequera es puro estilo de rock”, dijo en uno de los videos publicados en Instagram.

“No baile y no brinque”, escribió Henry en otro post, en donde se le ve asistiendo al Empire Music Festival, evento que se realizó el pasado fin de semana en el Km. 37 Carretera a El Salvador, Finca El Jocotillo.

Sus más de 45 mil seguidores en Instagram le han dejado cientos de mensajes, deseándole una pronta recuperación.

A pesar de estar alejada de la televisión desde hace bastante tiempo, la presentadora se ha convertido en toda una influencer, gracias a las ocurrencias que comparte en sus redes sociales.