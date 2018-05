Modelo que nació con la mitad de su brazo denuncia que azafata le exigió pago extra por su discapacidad

La actriz y modelo, Melissa Johns, denunció a través de su cuenta de Twitter el trato que recibió durante un vuelo en la compañía Ryanair.

“Quizá algunos cargos por atención por discapacidad sean requeridos”, narró la joven de 27 años.

Coronation Street star Melissa Johns strips to lingerie as she reveals she ‘hated’ her disability so much that it was ‘draining’… https://t.co/QL9Gp7SJGQ pic.twitter.com/OZfOrazTTe — UK Ladies News Posts (@LadiesNewsPosts) May 3, 2018

En otra publicación la modelo citó las palabras exactas de la azafata de esa compañía de vuelos económicos:

“Lo lamentamos pero si tienes una discapacidad, tendrás que pagar por atención prioritaria”, denunció Johns.

El pase de atención prioritaria de la compañía tiene un costo de entre 10 y 15 dólares.

La aerolínea comentó en el hilo de la publicación de Johns y le solicitó el código de reservación y los detalles de lo ocurrido.

Former Coronation Street actress Melissa Johns poses for fashion campaign which encourages people with disabilities to show off their beautiful bodies https://t.co/MbOIrDi29I @Melissa_Clare_J @ModsOfDiversity @wintersons pic.twitter.com/uFAfbJ6ILn — able2uk.com (@able2uk) May 3, 2018

Exigen capacitación y actitud

Entre los comentarios, los usuarios condenaron la actitud de la azafata hacia la discapacidad de Johns y exigen a la compañía irlandesa que capacite mejor a su personal de atención.

Los vuelos de Ryanair han sido muy criticados, debido a que por su bajo costo se cobran a bordo todos los servicios extra que requieran los pasajeros.