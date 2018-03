Melendi habla de su próximo disco y de sus deseos de venir a Guatemala

“Si saltas, vives” es la frase icónica con la que Melendi invita a todas las personas a reflexionar sobre los momentos que han dejado pasar en la vida. Su canción “El arrepentido”, que contó con la participación de Carlos Vives, se ha convertido en todo un éxito a nivel internacional.

Un tema lleno de energía, optimismo y alegría que invita a los fans a cantar, bailar y sobre todo a recapacitar. El sencillo se grabó en Madrid a finales del 2017 y es un adelanto de lo que será su noveno álbum de estudio.

Publinews conversó con el cantautor español sobre su inspiración y los detalles de su nuevo disco. Además, el intérprete de “Quítate las gafas” confesó sus deseos de presentarse próximanente a Guatemala y reveló el artista nacional con el que le gustaría hacer una colaboración en el futuro.

Al hablar sobre esta canción, Melendi asegura que es una de las que más ha disfrutado al componerla, producirla y cantarla. Su inspiración nace de su trabajo constante y de dedicar un tiempo para dejar que sus pensamientos e ideas fluyan.

"El tema de la inspiración es algo controvertido para mí y aún no tengo el secreto de las musas, creo que me será difícil encontrarlo. Soy un obrero de la música y tengo que sentarme todos los días para tener resultados"

Según comenta el español, es importante que todas las personas aprendan a disfrutar del presente; y este es uno de los mensajes de la canción.

“Le mandé la canción a Carlos y estaba de acuerdo con el mensaje y quiso cantarla conmigo. Tuve la suerte de conocer a un tipo maravilloso, comprometido y que ama a los demás”, dijo Melendi al explicar cómo fue trabajar con el colombiano Carlos Vives.

Al preguntarle si se arrepiente de algo, él asegura que no.

"No puedo arrepentirme de nada porque todo me ha llevado hasta este momento y todo tiene un sentido. No tendría las percepciones de las cosas que tengo ahora si no me hubiera pasado todo lo que ha sucedido en mi vida"