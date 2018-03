Carlos Peña publica el mensaje más romántico por el cumpleaños de su esposa

Hoy hace más de 26 años nació la mujer que me hizo enamorarme de Dios, del amor correcto, del amor sincero, del amor que no necesita castillos ni burbujas irreales para crecer y crecer en ese sentimiento puro y real. Somos tu y yo, en contra de todo, creyéndole a Dios que al unirnos, nada ni nadie nos separará, ni la propia muerte. Vamos errando y corrigiendo, viviendo en simpleza, valorando lo sencillo, siendo fieles a lo poco, pero entendiendo que nos tenemos que amar más, respetar más y cuidar mucho más, porque una flor tan perfecta como tu, merece que ni el viento le sople muy fuerte. Te amo mona 🐒 HBD esposa mía. 📸> @lopezayerdi 👏🏻

