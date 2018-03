VIDEO. Las redes no perdonan a Gael García cantando el tema de Coco

Natalia LaFourcade y Gael García Bernal, acompañados de Miguel, subieron al escenario del Dolby Theatre para interpretar "Remember Me", de la película animada "Coco". La cual fue compuesta por Robert López y Kristen Anderson-López.

La cinta ya se llevó el premio promete llevarse a la de Mejor Película de Animación, y podría ganar como canción original.

Esta canción está nominada a los Premios de la Academia junto con "Mighty River", de "Mudbound"; "Mystery Of Love", de "Call Me by Your Name"; "Stand Up For Something", de "Marshall" y "This is Me" de "The Greatest Showman".

¡Gael no agradó para nada!

La interpretación del actor mexicano no agradó a muchos usuarios de las redes sociales, que en pocos minutos lo recibieron con duras críticas y burlas.

Incluso, hubo quienes aseguraron que lo expusieron al cantar en vivo.

Meryl Streep gritandole a gael garcia bernal "deja de cantar muerto" pic.twitter.com/YFAXnjFtCe — 🚫 Peligro 🇦🇷 (@lanzanito) 5 de marzo de 2018