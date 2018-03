Oscar 2018. Las crueles burlas a Whoopi Goldberg por su peculiar atuendo

La alfombra roja de los Oscar 2018 ya es tendencia en las plataformas sociales.

Actores y directores vienen desfilando y luciendo sus diseños. Unos arriesgan, otros aciertan.

Sin embargo, una de las que más ha llamado la atención no solo por los expertos en moda sino en las redes, fue Whoopi Goldberg.

La estadounidense eligió un diseño floreado, con un cinturón ceñido y lentes de sol, lo cual ha sido muy criticado.

Los usuarios lo han definido como "dedicado a llamar la atención".

No no no @WhoopiGoldberg

Cada vez peor ¡Vestido de cortina! #Oscars90 en la #redcarpet de los #Oscars ¿Estoy mal? @hfule pic.twitter.com/nsTeuRVtLr

— Héctor Navarro (@Navarro_Hector) 5 de marzo de 2018