VIDEO. Captan a Luis Miguel tocando sus partes íntimas en pleno concierto

Hace unos días el cantante Luis Miguel ofreció una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

Aunque tuvo algunos contratiempos en alguna que otra presentación, lo que más llamó la atención fueron otros aspecto que nada tuvo que ver con su interpretación.

A través de redes sociales circula un video de "El Sol" en el que se le ve bailando y tocando su cuerpo de forma muy sugerente en pleno concierto.

El intérprete mexicano fue captado durante la inauguración de su gira "México por siempre" mientras se tocaba sus partes íntimas, por lo que el clip ha causado gran revuelo en redes sociales.

Durante uno de sus conciertos el fin de semana, el cantante interrumpió su presentación para evidenciar el mal trabajo de su equipo de sonido y no dudo en evidenciarlo frente al público.

“Hay mucha gente nueva en esta producción, y no quiere decir, no es que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo por mí que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien", dijo el cantante en el momento.