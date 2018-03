9 detalles que debes conocer sobre los Óscar

Lucharán por ser Mejor actor

Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”), Daniel Day-Lewis (“Phantom Thread”), Daniel Kaluuya (“Get Out”), Gary Oldman (“Darkest Hour”) y Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq.”) se disputarán este domingo el Óscar a Mejor actor.

La cantidad de estatuillas

Un total de 24 categorías serán premiadas a lo largo de la velada de los también llamados Academy Awards. Este es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica.

Foto: AFP

Una gala sin precedentes

Hasta la fecha se han realizado 89 ediciones de los premios concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. El acto formal, en el cual los premios son presentados, es una de las ceremonias más prominentes y prestigiosas en el mundo, y es transmitida en vivo anualmente a más de cien países.

Atentos a la transmisión

La gala será el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Los espectadores podrán ver la alfombra roja por el canal “E!”, y los premios por el canal “TNT” a partir de las 7 de la noche. Permanece atento a las redes sociales de Publinews para seguir nuestra transmisión minuto a minuto.

Ellas buscan el premio a Mejor actriz

Esta es una de las categorías más disputadas de esta edición, con Frances McDormand (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), Saoirse Ronan (“Lady Bird”), Margot Robbie (“I, Tonya”), Meryl Streep (“The Post”) y Sally Hawkins (“The Shape of Water”) en la competencia.

Foto: AFP

Presencia latina en la gala

La actriz Eiza González, de los filmes “Casi treinta” y “Baby Driver”, y la serie de televisión “From Dusk till Dawn”, y el famoso actor y productor Eugenio Derbez forman parte de los presentadores de los Óscar 2018. Los mexicanos fueron los últimos llamados para participar en la ceremonia.

Algunos de los artistas que cantarán

El actor Gael García Bernal, la cantautora Natalia Lafourcade y el cantante, compositor y productor discográfico estadounidense Miguel interpretarán la canción “Remember Me”, de la cinta animada “Coco”, nominada al Óscar.

La gran favorita de la noche

“The Shape of Water” compite en prácticamente todas las categorías más relevantes: filme, dirección, guion y actriz protagonista. La historia se sitúa en un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, en donde se produce una conexión insólita entre dos mundos, aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa, y un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido.