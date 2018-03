Lo que hará Raúl de Molina para perder 40 libras en 21 días

Desde que inició el programa "El Gordo y la Flaca", Raúl de Molina ha perdido más de 70 libras.

Sin embargo, aún que quedan varias por quitarse de encima y para ello tomó una drástica decisión que espera cumplir.

Hace unos días el presentador reveló el método que lo hará perder 18 kilos (40 libras) en tan solo 21 días.

"Diciembre 31, los que me vieron les dije que iba a perder 40 libras. Me lo metí en la cabeza y dije: 'Oye, ya es el momento de hacerlo"", indicó en el programa.

De Molina reveló que decidió salirse de su casa y dejar atrás su vida cotidiana para internarse en una clínica para bajar de peso.

"'No, Mili, yo tengo que hacer esto y hacerlo bien'. Me fui de la casa ayer y me metí en un lugar donde voy a estar internado por tres semanas", dijo.