David Zepeda publica sexy foto en el gimnasio y el espejo deja ver sus atributos

A David Zepeda de nuevo le están lloviendo halagos por mostrar su perfecta y bien trabajada anatomía.

Esta vez compartió en Instagram una fotografía desde el gimnasio, por lo que de inmediato cientos de mujeres comenzaron a enviarle piropos.

Tras compartir la foto, varios usuarios hicieron observaciones respecto al físico del famoso de 44 años.

Pues su deportivo atuendo marcaba muy bien sus atributos. Su reflejo en el espejo lo hacía más evidente.

Hace unos días se estrenó la telenovela "Por Amar Sin Ley", y el actor confesó que el reto no ha sido tan complicado, pues en realidad él estudió derecho mucho antes de pensar en ser artista.

En una entrevista al programa Cuéntamelo Ya, indicó que se siente muy confiado con este nuevo proyecto de Televisa.

A diferencia del resto de sus compañeros, él sí entiende muchos de los términos que utiliza su personaje, lo cual le ha ayudado mucho a darle el realismo que se requiere en la historia.

"Yo estudié la licenciatura en derecho en la universidad de Sonora, pero nunca ejercí porque años después me di cuenta de que lo que más quería era actuar. Hoy no me arrepiento de haberlo hecho. Esta telenovela me ha hecho ver que aunque no me haya dedicado a la abogacía, soy capaz de todo por defender a alguien", dijo David.