José Perdomo: “Me enfoco en mi historia y en poner a Dios en primer lugar”

A través de su música, el cantautor guatemalteco José Perdomo ha compartido su impactante testimonio de vida tocando corazones a nivel internacional.

Tras haber lanzado tres discos, el artista lanzó el sencillo “Darte Gracias”, el cual relata su milagro de vida.

Publinews conversó con Perdomo sobre esta canción, la cual ya lleva más de 30,000 reproducciones en plataformas digitales y se ha colocado en el puesto #1 de la semana en varias radios de países como: Panamá́, Perú́, México, Colombia, Argentina, entre otros.

Cuéntame un poco de tu historia

Mis padres eran de escasos recursos, mi madre sufría de epilepsia y a causa de esto mis dos hermanos mayores perdieron la vida. Ella tenía convulsiones al darles de mamar cayendo sobre ellos accidentalmente. Cuando nací, mi padre tuvo que hacerse cargo de mí, mi mamá no pudo alimentarme y empecé a bajar de peso.

En ese entonces, una persona fundó “Esperanza de vida” y buscaba ancianos desamparados para ayudarlos, así fue como me encontró a mí. Le preguntó a mis padres qué podía hacer por ellos y sin pensarlo le dijeron que salvarme la vida. Esta persona me adoptó y me rescató, Dios me envió a mi nuevo papá.

¿Cómo te involucraste en la música?

Cuando crecí, la música empezó a llenar ese vacío que tenía. Una persona me dijo “vos tenés un gran talento, Dios te va a levantar enormemente”, y así fue. Grabé mi primera producción a los 16 años y la segunda a los 19. Y esta tercera hasta ahorita que la lanzamos.

¿Cómo lograste salir a nivel internacional?

Empecé a cantar en diferentes iglesias y me empezaron a conocer. En nuestra organización tenemos un programa de “Mesa Redonda”, con el escritor John Maxwell con pastores de diferentes países. Así me conocieron, me escucharon y me han permitido hacer giras internacionales.

¿Cómo surgió la canción “Darte gracias”?

Este sencillo salió de la nada. Ya había terminado la producción “Vivo por Jesús” y me encontraba en gira. Quise transmitir agradecimiento a Dios, expreso los procesos que pasé en mi vida. Siempre me enfoco en mi historia, en poner a Dios en primer lugar, así es como tocamos los corazones de las personas. Me siento realizado, he logrado alcanzar bastantes logros.

El ritmo de este tema es diferente a lo que normalmente haces

Es un poco entre reggaetón y ballenato. Mi productor nunca había trabajado este género, lo había grabado con otra canción en mi último disco, pero quería algo diferente. Le metimos un acordeón, algunos estilos diferentes, lo armamos y salió. Me gustaría seguir trabajando con este género, me gustó bastante.

¿Qué proyectos tienes a futuro?

Acabo de terminar la gira en Perú, ahorita voy para Costa Rica, Los Ángeles, Texas, regreso a Guatemala y salgo para Ecuador y Paraguay.

Quería ver la posibilidad de grabar con Alex Zurdo, ya estamos en pláticas. No para darme fama, sino para llegar a más personas.