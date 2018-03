Integrante de “Combate” sale del programa luego de anunciar su embarazo

Bueno hoy es un día muy triste Pero a la vez feliz, será mi último día como DT para dedicarme a cuidar mis comidas y cuidar bien de mi pancita , esto no es un hasta adios, siempre voy a estar ahí pendiente en mis redes sociales y también en la de bebé @bebearizaalfaro , hoy me disfrutaré el último programa porque después me tocará mirarlo desde casa , gracias A todos por sus mensajes bellos, como dije en el programa todo el proceso de mi embarazo lo tendrán en exclusiva en @combateguatemala si es niño o niña, mis azules los adoro y a los naranjas que aún me guardan en su corazón también los quiero, me retiro con la alegría de saber que mi bebé tiene muchos tíos y tías que la o lo van amar y a todos ustedes demostrandole su cariño , hoy intentar no llorar y siempre tener una hermosa sonrisa, no puedo estar más feliz con el papá de mi hija o hijo es el mejor papá del mundo y lo puedo decir con firmeza porque me lo ha demostrado con su hijo y se que lo va hacer igual con este o está princesa. Mi amor Dios guía nuestros pasos @alexvinotinto y si el está con nosotros nadie podrá derrotarnos.❤ Familia en proceso.#CBTDespedidaPame

