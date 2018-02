Jorge Abello revela el trastorno que vivió y que afectó su relación con las mujeres

Jorge Abello confesó en el programa "The Suso's Show", el difícil trastorno que padeció en su infancia y que lo llevó a enfrentar varias dificultades.

El actor, quien interpretó a Don Armando en la recordada telenovela "Betty, la fea", pasó momentos muy duros.

"Yo, desde muy pequeño, tuve una dislexia muy fuerte, que creo que se llama agnosia visual, y era complicado porque ves el tablero y al poner 'mi mamá me mima', yo solo veía círculos y líneas, no veía figuras que conformaban letras, entonces me demoré, pero lo logré", confesó.

Aunque sigue siendo un galán que arranca suspiros, ese episodio le trajo problemas al momento de relacionarse con las mujeres.

"Cuando eres disléxico, uno se cuida mucho de qué bobada va a decir (…) Entonces trataba de no intervenir mucho, entonces las mujeres se desesperaban y no me hablaban, algunas me ignoraban", dijo.