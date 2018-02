Este es el mega escenario donde se presentará Maroon 5 en Guatemala

Los intérpretes de canciones como “This Love”, “Wait” y “Moves Like Jagger”, aterrizarán en suelo guatemalteco este fin de semana.

A tan solo unos cuantos días del concierto que la banda de rock pop Maroon 5 brinde un concierto en Cardales de Cayalá, con su gira Red Blue Pills Tour, la promotora del evento adelantó algunos detalles del mega escenario que utilizan los estadounidenses.

.@imjmichaels IS COMING WITH US ON THE #REDPILLBLUESTOUR. GRAB TIX AT https://t.co/GmFeLANq0p pic.twitter.com/Vnarb2kvOP

— Maroon 5 (@maroon5) February 23, 2018