¿Quiénes ganarán en los premios Oscar 2018?

La 90a entrega anual de los premios Oscar es este domingo, y los reporteros de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle comparten sus predicciones para una ceremonia que, al menos al final, podría ponerse tensa.

MEJOR PELÍCULA

Las nominadas: "Call Me by Your Name”, “Darkest Hour”, “Dunkirk”, “Get Out”, “Lady Bird”, “Phantom Thread”, “The Post”, “The Shape of Water”, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

BAHR:

Ganará: Sin polémicas y con un mensaje oportuno, una pizca de fantasía y su amor al cine, “The Shape of Water” parece la favorita segura, aunque pueda resultar algo aburrida.

Debería ganar: “Lady Bird” es la película que quiero ver una y otra vez. Es una representación perfecta de un trozo de vida que perdurará más allá de esta temporada de premios.

COYLE:

Ganará: Hay cinco películas con verdaderas posibilidades de ganar, lo que hace que predecir esta categoría sea más difícil de lo usual. Voy a decir que la sensación cultural de Jordan Peele “Get Out” ganará porque tiene dos ventajas cruciales: la nominación de su elenco a los premios SAG y un buen chance en un reciente premio al guion que es altamente profético. Eso, y que hizo más para revitalizar el cine de género que ninguna otra cinta en una década.

Debería ganar: Creo que “Call Me By Your Name” se destacó entre las demás. Es una película que pareciera tener las ventanas abiertas y la vida simplemente fluyendo por ellas.

MEJOR ACTOR

Los nominados: Timothee Chalamet (“Call Me by Your Name”), Daniel Day-Lewis (“Phantom Thread”), Daniel Kaluuya (“Get Out”), Gary Oldman (“Darkest Hour”), Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq.”).

BAHR:

Ganará: Gary Oldman se ha llevado la mayoría de los premios hasta ahora y no hay razón para pensar que no siga esta racha en los Oscar, quizás para desazón del querido de internet Timothee Chalamet, quien definitivamente tendrá otra oportunidad de recibir el galardón en el futuro.

Debería ganar: La total y completa transformación de Gary Oldman en Winston Churchill es algo que debería enseñarse en clases de actuación (y maquillaje) por siempre.

COYLE:

Ganará: Oldman de seguro.

Dbería ganar: No le quitaría a Oldman su momento de brillar, pero sí voy a decir que Day-Lewis es de lo mejor que hay. Quizás un Oscar sorpresa lo llevaría a repensar su decisión de retirarse.

MEJOR ACTRIZ

Las nominadas: Sally Hawkins (“The Shape of Water”), Frances McDormand (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), Margot Robbie (“I, Tonya”), Saoirse Ronan (“Lady Bird”), Meryl Streep (“The Post”).

BAHR:

Ganará: Este es el año de Frances McDormand, simple y llanamente.

Debería ganar: Esta es una categoría extremadamente difícil, pero de este grupo fue Margot Robbie la que fue más allá de lo pude haber imaginado que ella era capaz como la orgullosa, desafiante e irredenta Tonya Harding.

COYLE:

Ganará: McDormand es virtualmente la ganadora.

Debería ganar: La más merecedora es Ronan, quien interpreta un revoltijo de emociones, la mayoría de ellos contradictorios, al mismo tiempo.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Los nominados: Willem Dafoe (“The Florida Project”), Woody Harrelson (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), Richard Jenkins (“The Shape of Water”), Christopher Plummer (“All the Money in the World”), Sam Rockwell (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

BAHR:

Ganará: Sam Rockwell fue grande en “Three Billboards” como el policía racista que decide (quizás) comenzar a repensar (algunas de) sus actitudes.

Ganará: Willem Dafoe es el alma de “The Florida Project”. Hace que cada momento que aparece en pantalla sea memorable, ya sea escoltando a un personaje afuera de un motel barato a las afueras de Orlando, o simplemente contando el dinero para pagar la renta.

COYLE:

Ganará: Rockwell es el favorito, pero me huele a una derrota. No hay mucha evidencia para esto, simplemente pienso que prevalecerá el buen juicio y Dafoe ganará su primer Oscar.

Debería ganar: ¿No sería maravilloso ver a Jenkins ganar un Oscar? ¿No aplaudiría todo el mundo a Harrelson en el podio? Pero la figura paterna de Dafoe en un motel barato pasará a la historia como la interpretación más emblemática del grupo.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Las nominadas: Mary J. Blige (“Mudbound”), Allison Janney (“I, Tonya”), Lesley Manville (“Phantom Thread”), Laurie Metcalf (“Lady Bird”), Octavia Spencer (“The Shape of Water”).

BAHR:

Ganará: Allison Janney, quien es excelente como la hiriente y complicada madre LaVona en “I, Tonya”, y todos lo notaron.

Debería ganar: Lesley Manville superó a Daniel Day-Lewis (en el buen sentido) como la firme Cyril, a veces aterradora y a menudo graciosa y sin la cual “Phantom Thread” habría caído en picada.

COYLE:

Ganará: Janney, un torbellino en “I, Tonya”, es la favorita.

Debería ganar: Le daría mi voto a Metcalf, si pudiera, por su primera película en casi una década. Su personaje en “Lady Bird” es una de las mejores madres trabajadoras que he visto en el cine.

MEJOR DIRECTOR

Los nominados: Christopher Nolan (“Dunkirk”), Jordan Peele (“Get Out”), Greta Gerwig (“Lady Bird”), Paul Thomas Anderson (“Phantom Thread”), Guillermo del Toro (“The Shape of Water”).

BAHR:

Ganará: Afable, indudablemente talentoso, rápido para soltar una palabrota y “enamorado del amor y del cine”, Guillermo del Toro es el ganador probable del Oscar a la mejor dirección. Además, solo él pudo haber hecho “The Shape of Water”.

Debería ganar: Christopher Nolan realmente debería ser más reconocido por sus logros con “Dunkirk”. Nolan creó una obra maestra de suspenso como ninguna otra que yo haya visto.

COYLE:

Ganará: Del Toro parece tener la victoria asegurada.

Debería ganar: Realmente no tengo idea. Los cineastas en este grupo son imposibles de comparar entre sí; todas las películas son tan singulares de cada director. ¿La comedia impecable de Anderson? ¿La vida en detalle de Gerwig? No me gusta escoger, pero “Dunkirk” de Nolan es una creación visual y auditiva majestuosa.

MEJOR DOCUMENTAL

Los nominados: "Abacus: Small Enough to Jail", ''Faces Places", ''Icarus", ''Last Men in Aleppo", ''Strong Island".

BAHR:

Ganará: Quizás es porque realmente no le importa y no tiene miedo a llamar los Premios de los Gobernadores los "Oscar falsos", pero Agnes Varda, su foto troquelada y su pelo de dos tonos se han convertido en las estrellas improbables esta temporada de premios.

Debería ganar: No importa que "Faces Places" no sea el mejor documental que Varda haya hecho (ese sería "The Gleaners and I"). Ya es hora de que reciba una de estas estatuillas doradas.

COYLE:

Ganará: "Face Places" de Varda y JR tienen la delantera, y por una buena razón. Es sencillamente un deleite, no importa que sea un remate radiante para la realizadora de 89 años.

Debería ganar: Voto por "Faces Places" pero no desestimo dos poderosos documentales sobre la injusticia estadounidense: "Strong Island" de Yance Ford es cine personal potente y devastador, y "Abacus" de Steve James detalla las ironías perversas detrás del único banco que enfrentó cargos penales tras la crisis financiera del 2008.

MEJOR CINTA EN LENGUA EXTRANJERA

Las nominadas: "Una mujer fantástica" Chile; "El insulto", Líbano; "Sin amor", Rusia; "En cuerpo y alma", Hungría; "The Square", Suecia.

BAHR:

Ganará: La que inició la conversación más grande del grupo es "The Square" de Ruben Ostlund, lo que creo la beneficiará en un apartado lleno de películas dignas e interesantes. Además, tiene una escena imperdible con Terry Notary.

Debería ganar: A veces la opción más obvia es también la acertada: "The Square".

COYLE:

Ganará: Creo que la ganadora de la Palma de Oro de Ostlund, "The Square".

Debería ganar: "Sin amor", la continuación del director ruso Andrey Zvyagintsev de su cinta nominada al Oscar "Leviathan" es un retrato asombrosamente nefasto de una sociedad rusa enferma. Por decir lo menos, Zvyagintsev no se anda con rodeos.