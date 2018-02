Los Ángeles Azules explican por qué nunca van a cantar con Daddy Yankee o Maluma

Los Ángeles Azules, uno de los grupos más icónicos de la cumbia en México y Latinoamérica, próximamente se presentarán en el festival de Coachella a realizarse en abril.

La fama de la agrupación conformada por la familia Mejía ha crecido tanto que incluso se pueden dar el lujo de decir: “No tenemos contemplado hacer duetos con alguien que cante reguetón”.

Durante una entrevista para “Univisión”, las hermanas Mejía, Cristina y Guadalupe, platicaron acerca de su carrera y lo mucho que les falta por recorrer.

“Nuestro género es cumbia romántica, nos gusta que la gente se quiera, que nos pare en la calle para decirnos que tuvieron un momento de amor con su pareja con una de nuestras canciones o que la bailaron para su boda”, afirmaron.

Asimismo, resaltaron: “El reguetón no va con nuestra esencia, es diferente, ellos no le cantan al amor”, dijo de una forma tajante Lupita, quien asegura que las letras de dicho temas no tienen el romanticismo a flor de piel como la cumbia.

“Maluma, J Balvin, Don Omar y Daddy Yankee tendrán que esperar para mezclar su reguetón con la cumbia”, enfatizó Cristina.

Los Ángeles Azules son un grupo musical mexicano proveniente del Barrio San Lucas en Iztapalapa en la Ciudad de México.

El próximo 2 de marzo los guatemaltecos podrán disfrutar de su música en vivo durante el concierto que estarán ofreciendo en el país.

Las entradas al espectáculo que se estará realizando a partir de las 9 de la noche en Forum Majadas están a la venta en todos los puntos de Todoticket y tienen un precio de: mesa diamante Q790, mesa platino Q590 y preferencia Q390.