El director Kevin Smith sufre “masivo” ataque al corazón tras grabar programa

El director Kevin Smith informó este lunes en sus redes sociales que sufrió un ataque al corazón tras grabar un programa de televisión la noche de este domingo.

El también actor publicó una foto tomada mientras se encontraba todavía entubado sobre una camilla médica.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h

La publicación del actor recibió muchas reacciones de sus seguidores, que le desearon salud y una pronta recuperación.

Tras publicar ese post, sus fans y seguidores quisieron dedicarle unas palabras para apoyarle y mostrar su cariño.

Entre estas personas, destaca el actor Chris Pratt conocido por dar vida a Peter Quill en 'Guardianes de la Galaxia'.

"Kevin no nos conocemos mucho pero te he amado desde "Clerks", y estoy rezando por tu recuperación ya que creo en el poder curativo de las oraciones. Gente, por favor, ¿pueden rezar conmigo?", publicó.

Kevin we don’t know each other too good but I have loved you since Clerks and I’m praying my ass off for you cause I believe in the healing power of prayer. Can you please pray with me people!? 🙏♥️ https://t.co/syB7BiQaoY

