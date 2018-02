Revelan porqué Snoop Dogg escucha música de Jenni Rivera

Sorpresiva fue la vez en que Snoop Dogg mostró en sus redes sociales su gusto por la música de Jenni Rivera, pero muchos se preguntaban la razón por la que el rapero fuera fanático de la cantante.

Un usuario en Twitter reveló que la su hermana le había platicado que Snoop Dogg y Jenni Rivera habrían ido a la misma escuela Long Beach Polytechnic Highschool, lugar donde surgió una amistad.

El tuitero se vio a la tarea de investigar dicha historia y, de acuerdo con “su investigación”, asegura que todo es cierto y que a pesar de que no hay imágenes, Snoop fue al velorio de la Diva de la Banda cuando falleció.

Mi hermana me contó que Snoop Dog y Jenni Rivera fueron a la misma high school y como soy de la verga no le creí y fui a investigar y no sólo fueron a la misma high school sino que Snoop Dog fue a su funeral porque era su compa y ahora estoy en shock por su amistad. — Israel (@thesmallestboy) February 22, 2018

Lo anterior concuerda no solo con el hecho de que el intérprete de “Smoke weed everyday” escuche a Jenni Rivera sino que también la noche en que la cantante murió en el accidente aéreo, el artista haya publicado sus condolencias.

Se dice que antes del fallecimiento de la intérprete de temas como “Paloma negra” y “Cuando muere una dama”, Jenni planeaba hacer una colaboración musical con Snoop.

Jenny 🙏🏾🌹 A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) on May 5, 2017 at 3:46am PDT

Hasta el momento, el cantante estadounidense ha colgado videos en donde se le ve escuchando temas como “Tengo que colgar”, de Banda MS, y “Envuélvete”, de Jenni Rivera.

Snoop, que ha tenido varios pseudónimos como: Snoopzilla, Snoop Doggy Dogg, Snoop Dogg, Tha Doggfather, The Bigg Boss Dogg, Bigg Snoop Dogg, Uncle Dogg, The D-O Double G y Snoop Lion, publicó en 2017 el álbum de estudio “Neva Left”, el que incluye colaboraciones de B-Real, Nate Dogg, KRS One, Kid Rock, Method Man y Redman, entre otros.