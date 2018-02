Demi Lovato vuelve a presumir sus atributos en lencería y con pronunciados escotes

Desde hace algún tiempo Demi Lovato ha demostrado que está experimentando con una faceta más sexy; y lo hace con fotografías muy sensuales y atrevidas que comparte en sus redes sociales. Además de darle prioridad a su carrera como cantante, la artista también se ha enfocado en otros proyectos como el diseño de ropa deportiva.

La intérprete de “Sorry Not Sorry” está en uno de sus mejores momentos y ha logrado dejar atrás varios padecimientos que sufría, como la depresión, drogadicción y desórdenes alimenticios.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 66 millones de seguidores, quienes aprovechan cada oportunidad que tienen para enviarle mensajes de apoyo y elogiarla por su belleza.

So ready for tour…. #TELLMEYOULOVEMETOUR A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Feb 21, 2018 at 12:54pm PST

Comparte fotos en lencería

Para promocionar su gira Tell Me You Love Me World Tour, Lovato ha publicado una serie de fotografías muy sensuales en las que aparece con lencería transparente y pronunciados escotes. Usando un baby doll blanco con detalles en encaje, la actriz presume sus curvas y su tonificada figura.

Con estas imágenes ella constantemente causa furor en las redes sociales y demuestra que ya no es aquella adolescente que todos recuerdan. Recordemos que Demi saltó a la fama gracias a su participación como protagonista en la película de Disney Channel: “Camp Rock”.

#TELLMEYOULOVEMETOUR 😈 A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Feb 22, 2018 at 2:54pm PST

Deja las dietas

Recientemente Demi confesó que dejaría de hacer dietas y los fans le aplaudieron por su coraje. Según explicó la cantante, esto se debe a que desea enfocarse en llevar un estilo de vida saludable, pero sin restringir lo que come y preocuparse por cada alimento que ingiere.

“No voy a privarme más por comer (con moderación) y no voy a mentir, he engordado un par de kilos desde que dejé de hacer dieta; pero he dejado atrás el estrés sobre lo que como. No quiero dar ese ejemplo a mis fans. No me voy a avergonzar por lo que como”, escribió en Twitter.