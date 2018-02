La noble razón por la que Maluma se cortaría su largo cabello

Sin duda alguna, Maluma ha cambiado mucho su estilo desde que inició su carrera. Al principio solía llevar la cabeza rapada y su rostro sin barba o bigote. Pero parece ser que el colombiano llegó a un punto en el que encontró su mejor look.

Desde hace algún tiempo se dejó el cabello largo, aunque lo lucía con una coleta en la parte superior de la cabeza.

Que no falte el cafecito ☕️ A post shared by MALUMA (@maluma) on Feb 13, 2018 at 11:03am PST

Mientras que en los últimos días ha optado por dejarlo suelto mostrando qué tan largo está su pelo.

Aunque algunas fanáticas consideran que este estilo lo hace ver muy sexy y atractivo, hay quienes no están contentos.

Puro power 💥 A post shared by MALUMA (@maluma) on Dec 19, 2017 at 11:50am PST

Así responde a las críticas

Al colombiano de 24 años de edad no le afectan las críticas y se siente muy cómodo con su larga cabellera. Así lo demostró en una historia de Instagram donde comentó “Quiero decirles que estoy viendo todos los mensajes que me están dando tag que me corte el pelo, pues les tengo una buena noticia… ¡No me lo voy a cortar!”.

“Cuando me lo vaya a cortar, yo creo que ese sí no lo voy a prestar, ese si lo voy a dar a mi Fundación, o algo así, (…) pero todavía falta, así que esperen muchos años”, señaló en referencia a la organización “El Arte de los Sueños”, la cual creó para ayudar a través de la música y el arte a niños y jóvenes vulnerables en Colombia.

Por el momento, Maluma se encuentra disfrutando de su cabello largo, pero tiene muy claro que cuando decida cambiar de look aprovechará para apoyar una buena causa.