Kourtney Kardashian compara su peso con el de su hijo de 8 años

Aunque Kourtney Kardashian no tiene las pronunciadas curvas de sus hermanas, sí posee un escultural cuerpo que no teme presumir en sus redes sociales.

A pesar de ser madre de tres, la más grande del clan posee una figura muy natural que rompe corazones en todo el mundo.

En uno de los capítulos más recientes del reality show “Keeping Up With the Kardashians”, la hermana de Kim reveló su peso. Pero lo que más causó controversia fue que lo comparó con el peso de su hijo de 8 años de edad.

Kourtney estaba en la cocina de Khloe cuando mezclaba su ensalada mientras hacia un peculiar baile. Cuando dijo que pensaba salir a correr a pesar del calor, su hermana le comentó a un amigo allí presente “¿Sabías que pesa 97 libras?”, a lo que la madre de tres respondió “¿Sabías que Mason pesa 62?”.

De esta forma, la estrella de televisión dejó en evidencia que a sus 38 años de edad y con 1.52 metros de estatura pesa únicamente 35 libras más que su hijo mayor.

La modelo y empresaria ha logrado mantener su escultural figura gracias a su dieta libre de gluten y rica en comidas orgánicas, además de la ardua rutina de ejercicios que hace diariamente.

En más de una ocasión, Kourtney ha revelado que dejó de consumir azúcares y alimentos procesados.

“Siempre trato de evitar el azúcar, especialmente refinado, por muchas razones. Número 1, el azúcar es adictivo y me doy cuenta que después de comerlo, lo necesito. Además, me aparece celulitis cuando lo consumo”, compartió el año pasado a través de su aplicación.