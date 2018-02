Dua Lipa y Stormzy triunfan en los premios #BRITs2018

La nueva sensación del R'n'B Dua Lipa ganó el miércoles por la noche en Londres el premio a la mejor artista británica del año en los Brit Awards, mientras que el rapero Stormzy se lo llevó en la categoría masculina, derrotando a Ed Sheeran.

Dua Lipa, de 22 años, una de las pocas artistas en haber superado los mil millones de visionados en YouTube con su canción "New Rules", se enfrentaba a Paloma Faith, que se llevó el galardón en 2015, Kate Tempest, Jessie Ware y Laura Marling.

Nacida en Londres de padres albanokosovares, Dua Lipa fue modelo antes de lanzarse al mundo de la música.

Lanzado a mediados de 2017, su disco "Dua Lipa" recibió buenas críticas, y la revista especializada británica NME destacó la calidad de su voz y su madurez artística pese a su juventud.

Al recibir el premio, la cantante afirmó que esperaba ver "a más mujeres sobre este escenario, a más mujeres ganando premios, a más mujeres dirigiendo el mundo".

⭐️ @DUALIPA laid her 'New Rules' DOWN on the #BRITs stage tonight and we will never be the same 🌴 #DuaLipaBRITs pic.twitter.com/trju84Gaiy

— BRIT Awards (@BRITs) February 21, 2018