Wolfine: “’Bella’ es para que las 'mamacitas' guatemaltecas rumbeen y se la gocen"

Andrés Felipe Zapata Gaviria, mejor conocido como Wolfine, visitó recientemente Guatemala para promover su éxito “Bella”.

Publinews habló con el artista colombiano, quien enfatizó que quiere que la gente conozca el rostro detrás de la sonada canción y que por eso decidió venir al país.

¿Por qué tu nombre artístico es “Wolfine”?

En el colegio me decían “Wolf Fight” (lobo de pelea), porque era muy peludo y siempre me mantenía peleando. Las niñas no querían estar conmigo porque era muy peleador.

Pero lo convertí en “Wolfine” que es “lobo fino”, me encantan esos animales, la luna, y me sigo identificando con todo esto.

Háblame de tu nuevo sencillo, “Bella”.

Yo quería hacer algo diferente, me identifico mucho por hacer canciones distintas entre sí, no me gusta encasillarme en un ritmo. Y quería hacer algo más global, que la pueda escuchar cualquier tipo de persona, y que tenga una letra muy identificable.

¿A qué género o ritmo pertenece este sencillo?

En cualquier género, eso era lo que quería hacer. Que la canción no le definiera como reggaetón o pop, sino que suene en cualquier parte. Se hizo con la base de Wolfine en sí, el urbano y el rap, pero metimos guitarras eléctricas, ukelele, guitarra acústica, para darle un toque pop. Y también tiene un toque caribeño, el resultado es una mezcla de todos esos sonidos globalizados para llegar a más personas.

¿Cuál consideras que fue la clave de esta canción para ser tan exitosa?

“Bella” habla de una discusión de pareja, a quién no le ha pasado esto y que después se va por la calle triste y despechado, tomando cerveza, sin rumbo alguno.

En el amor, así se peleen y se vaya cada uno por su lado, siempre están preocupados por el otro y terminan volviendo. Las peleas hacen que se fortalezca mucho el amor.

¿A quién le dedicarías “Bella”?

¡A todas las mujeres! Siempre me ha gustado escribir las letras de mis canciones, son historias propias. A mí me pasó con mi pareja, pero no la escribí y se la di a ella; la saqué para todos, para que la escucharan se identificaran y la dedicaran.

“Bella” es pa’ todas las mamacitas guatemaltecas, para que se la rumbeen y la gocen, la bailen y la dediquen”.

¿A qué crees que se debe el boom de los artistas colombianos, especialmente del género urbano, en los últimos años?

Creo que somos bendecidos, Colombia se convirtió en la capital del reggaetón. Hay muchísimo talento, y no solo el que se conoce ahorita, sino en cualquier parte del país. Yo quiero algún día poder ayudar a los talentos que hay por allí, la gente adoptó la tendencia de hacer música para distraerse en vez de estar envuelto en la violencia. En Colombia se ha convertido en un género muy importante y una potencia mundial musicalmente hablando.

Tienes más de 15 años de carrera, ¿cómo ha evolucionado tu música?

Han pasado muchas cosas, tanto como persona como musicalmente, uno tiene esa madurez. Es un camino donde se presentan obstáculos, es difícil como la vida personal. Quiero manifestar un sentimiento cada vez que escribo una canción, la grabo, mi vida está hecha en canciones y eso es lo más bonito de todo.

¿Qué podemos esperar de Wolfine en los próximos meses?

Ahorita estamos promocionando “Bella” en Latinoamérica y Estados Unidos, tenemos que trabajarle mucho a la canción. Estamos pensando en hacerle un remix con un artista colega y ya tengo otras dos canciones nuevas saliendo del horno.