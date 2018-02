La cineasta guatemalteca Daniela Arguello celebra la transmisión de su corto en “HBO”

De las primeras películas que filmaba a la edad de 6 años, cuando usaba a su hermana menor y perros como actores, a la actualidad en la que su cortometraje "2500 KM" se expone en toda Latinoamérica por medio de la cadena "HBO", Daniela Arguello crece en el mundo del cine a pasos agigantados.

A sus 22 años, la cineasta guatemalteca es fundadora de su compañía Twenty-Four Productions, que nace bajo el concepto: "Cada día tenemos 24 horas para perseguir nuestros sueños".

Publinews conversó con ella acerca del cortometraje “2500 KM”, sus proyectos para este año y un momento especial en su vida que atesora como fanática y creadora de cine.





Publicidad





Daniela, háblame del audiovisual…

La obra es “2500 KM”, un cortometraje que trabajé y que se estará proyectando durante dos años en la cadena de “HBO”. Es el primer filme guatemalteco que se presentará en esta cadena como parte de su programación normal.

¿Cómo surgió la idea de la historia de “2500 KM”?

Conocí a varias mujeres que no tenían papeles en Florida, en EE. UU. Viví ahí en 2010. Ellas me contaron sus historias de cómo habían llegado a EE. UU. y me di cuenta de que todas tenían algo en común: Habían sufrido de violencia doméstica.

Quise crear una compilación para mostrarle las realidades de estas mujeres a las personas que en ese país las maltrataban o insultaban por ser inmigrantes latinoamericanas.

Pensé que había una historia y que esas mujeres necesitaban protección, ya que si las enviaban de regreso a sus países, era muy probable que las matarían.

¿En tu vida, existe un momento en el que supiste que serías cineasta?

Es una pregunta difícil porque creo que nunca hubo un momento así en mi vida. Creo que nací con el amor al cine y fue creciendo mientras más películas miraba. Siempre emulaba escenas los filmes que veía. De eso pasé a dirigir cortometrajes. Nunca hubo un momento en el que decidí ser cineasta porque fue algo muy natural.

Sí hay un momento especial en mi vida, que fue cuando vi “Hugo”, de Martin Scorsese. Es una de mis películas favoritas y me encantó cómo me hizo sentir. Pensé: “Quiero hacer esto durante toda mi vida, y si puedo hacer sentir a alguien como me sentí cuando la vi por primera vez, sería muy bueno”.

2500Km (Official Trailer) from Twenty-Four Productions on Vimeo.

¿Qué proyectos trabajas en la actualidad?

En diciembre filmamos en Guatemala una comedia de acción, el cortometraje “Sra. genovese”, algo muy diferente a “2500 Km”. Es acerca de una mujer que quiere escaparse de un asilo. Se pelea con los guardias y se pelea en un tuc tuc para irse a Francia.

Estamos terminando de editarla. Queremos lanzarla en Guatemala durante mayo. Y estoy trabajando en mi primer largometraje. Pronto sabrán más al respecto.