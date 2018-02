Checha y su India Maya Caballero celebra a la marimba

La Marimba Orquesta India Maya nació en 1945 y fue fundada por Bernando Gálvez.

Años después, el conjunto pasa a manos de su hijo César Augusto Gálvez, quien decide cambiar el nombre a Checha y su India Maya Caballero.

En 2012, luego del fallecimiento de su padre, César Gálvez Jr., mejor conocido como “Chechita”, hereda a la India Maya, y a continuación nos cuenta sobre sus inicios y su historia dentro de la marimba orquesta.

¿Qué significa para ti la marimba?

Es algo muy importante en mi vida. La escuchaba desde pequeño, fue mi papá el que me inculcó el amor a este instrumento. Tuve la dicha de nacer en la casa de un músico que tocaba marimba y toda mi vida gira en torno a ella.

¿A qué edad comenzaste a tocar marimba?

Mi papá me comenzó a enseñar cuando tenía ocho años. La primera canción que aprendí fue la de “Mi Lupita”. A los 11 años me llevó a tocar por primera vez junto con la India Maya, recuerdo que fue en el Porvenir de los Obreros, aún se me eriza la piel al recordar.

¿Qué se viene a tu mente cuando escuchas el sonido de la marimba?

El recuerdo de mi papá; él fue una parte muy importante de la historia de la marimba orquesta, logró lanzar su primer disco en 1970, hizo varias giras por Estados Unidos y Canadá, y hasta recibió una mención honorífica de la revista “Billboard”.

¿Cuál es tu pieza favorita?

Una que escribió mi abuelo “Bailando en tercera dimensión”, es una melodía muy alegre, la cual invita a bailar y gozar de la vida.

¿Cómo has visto la evolución de la marimba?

Yo soy la tercera generación de la India Maya y la evolución ha sido muy buena. La repercusión de las marimbas orquestas ha crecido. Estamos logrando que la juventud conozca más de nuestra música. Invito a todos los jóvenes a que no dejen morir lo nuestro y que lo apoyen.