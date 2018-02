"Volví a nacer", dice Dalia Santos después de bajar 100 libras y ahora este es su "deseo"

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, Dalia Santos, quiere animar a las personas con sobrepeso a luchar y lograr su objetivo para obtener una vida plena y saludable.

Dalia contó a Publinews que hace un año pesaba más de 200 libras y un día se le presentó la oportunidad de cambiar y tomó la decisión de hacerlo con mucha disciplina y fuerza de voluntad.

Hoy hace un año me reuní con un grupo de profesionales quiénes me propusieron someterme a un proceso saludable para #BajarDePeso hoy soy una nueva persona saludable y feliz y espero que también tú te inspires y tomes la decisión de hacerlo #Antes224LBS #Después124LBS pic.twitter.com/pt3qw6rYaz — Dalia Santos🚔 (@SantosDalia) February 17, 2018

"Con una vida que cambie, con una persona que mi historia inspire, me voy a sentir satisfecha. No solo por haber alcanzado mi meta, sino por haber motivado a otras personas que lo necesitan, porque la prioridad es la salud y luego el aspecto físico es ganancia", expresó la comunicadora.

Agregó que gracias al tratamiento al que se sometió tiene una metabolismo de la edad de 16 años, pesa 124 libras y mantiene los índices de grasas saludables de una mujer de su edad, así como cero enfermedades crónicas.

"Volví a nacer, hace un año se me daba la oportunidad, la tomé y la aproveché", agregó emocionada debido a que la próxima semana le darán un reconocimiento por su esfuerzo y perseverancia.

La "dama del tránsito" finalizó diciendo que durante su tratamiento "ha comido alimentos que no están dentro del régimen, pero se ejercita más" y agradeció a los especialistas de ENDO clini-K, en zona 10, en donde se ha realizó los laboratorios necesarios para mejorar su estado de salud.

"Las personas con sobrepeso necesitan palabras de aliento para continuar, no burlas y críticas. ¡Anímalos a cambiar!", afirmó.

Sus miles de seguidores por medio de sus redes sociales han felicitado a la dama y la instan a seguir adelante: "Mis más sinceras felicitaciones. Sigue adelante, esa es actitud", "Qué bien, la felicito, y gracias por darnos ánimos. Estoy también bajando un poco de peso y no me va mal al contrario me siento muy bien".