No te aburras este fin de semana, te presentamos estos eventos culturales

Entre ensayos y mucha planificación musical con @jonsecada 🇬🇹🤘🏻🇨🇺 para este próximo sábado 17 de febrero en el Teatro Nacional 🙏🏼🙏🏼😬😬 espero verlos allí 🤪🤪

A post shared by Carlos Peña 🎤✌🏼 (@carlospenaoficial) on Feb 14, 2018 at 4:34pm PST