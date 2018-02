La desagradable confesión de Catherine Siachoque sobre famoso actor

Gracias a la revista @tvynovelas por incluirme en su lista de las 11 famosas con los mejores cuerpos 🙏🏻😊😁 #losmejorescuerpos #cuerpos2018 …………. 📸: @marioalzatee

A post shared by Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque) on Feb 13, 2018 at 10:45am PST