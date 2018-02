Winston Duke: “M’Baku, de ‘Black Panther’, es el papel más grande de mi carrera”

La cinta “Black Panther” es una de las obras de superhéroes más esperadas este año. Bajo la dirección de Ryan Coogler, la cinta sigue la historia del rey T’Challa (Chadwick Boseman) y los eventos que tienen lugar en la cinta “Captain America: Civil War”.

Entre el reparto de esta cinta está Winston Duke, conocido por la serie “Person of Interest”, de “CBS”. El actor de Trinidad y Tobago interpreta al villano M’Baku y le habló a Publinews Internacional acerca de su emoción de participar en la cinta.

M’Baku parece un villano cool, ¿cómo lo describirías?

Diría que es un héroe, que es responsable y que además es alguien que escucha. No diría que es un villano, simplemente es una persona que tiene puntos de vista diferentes en comparación con los de T’Challa, y realmente piensa en lo que es mejor para su gente; él no cree que T’Challa vaya a ayudar a su pueblo desde su posición de líder, o que tenga sus mejores intenciones puestas en ellos.

M’Baku de verdad cree que él sería un mejor líder. Esto hace que sea un hombre con mucha integridad, y eso permite que también lo percibamos como una persona divertida y honorable.

¿Cómo te preparaste para esta película?

Mucho antes de recibir el guion, lo primero que hice fue leer muchos cómics sobre M’Baku y entre los aficionados a las historietas me recibieron muy bien.

Hay una tienda de historietas en mi barrio y fui allá, el encargado me reconoció y me mostró todos y cada uno en los que aparecía M’Baku; calculo que eran cientos, y me dijo: “Acá encontrarás todas y cada una de las apariciones de tu personaje en la historia”.

Eso fue lo primero, tratar de entender este mundo del que viene el personaje. Después empecé a ejercitarme para lograr la imagen, y también comencé a practicar los diálogos para adoptar ese lenguaje de cómic.



¿Es el papel más importante de tu carrera?

Creo que hasta este momento me doy cuenta de lo grande que realmente fue todo esto, pero mientras lo hacía solo me concentraba en el potencial de lo que podría ser este proyecto. En el día a día, durante las grabaciones, solo traté de pensar en el presente y en lo que la escena requería, de esta forma no me concentré en lo que los demás podrían pensar.

Texto: Laura López/Publinews Internacional