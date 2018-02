Elizabeth Marvel: “Se siente genial ser el presidente de EE. UU. en ‘Homeland’”

La séptima temporada de “Homeland” encuentra a un Estados Unidos en crisis política, en donde la presidente del país, Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel), ha roto su promesa con Carrie (Claire Danes) y ha arrestado a 200 miembros del equipo de inteligencia, incluyendo a Saul Berenson (Mandy Patinkin).

Publinews conversó con Elizabeth Marvel, actriz que interpreta a la presidente del país norteamericano, acerca de la importancia de su personaje en la actualidad mundial. Marvel también es conocida por sus papeles de Nancy Parras en “The District”, y Heather Dunbar “House of Cards”.

Antes que todo, ¿qué podemos esperar de esta nueva temporada de “Homeland”?

Si has visto las temporadas pasadas, sabrás que se debe esperar lo inesperado. Es divertido, porque los actores no recibimos el guion con mucho tiempo de antelación, pero lo que he podido leer me ha impactado por los giros que se presentan. Es interesante, porque interpreto a la presidente Keane y Claire Danes a Carrie Mathison. Nuestras historias corren de manera paralela. Es muy explosivo.

Ahora que lo mencionas, ¿qué se siente ser la presidente de Estados Unidos?

Se siente genial ser el presidente de Estados Unidos en “Homeland” (risas), porque no es mi verdadero trabajo. Al final del día, puedo quitarme el traje de presidente y alejarme de todas esas desiciones. Interpretar al Presidente es un momento maravilloso, eso tenlo por seguro.

¿Por qué crees que los dramas políticos, como “Homeland”, se han fortalecido y han ganado popularidad?

Esa es una pregunta interesante. Tal vez porque es un formato que lo podemos vincular con lo que estamos viviendo en el mundo en la actualidad.

Es una manera de tratar de entender y sentir algo con qué relacionar y manejar el caos que está sucediendo en nuestro mundo, porque proyecta muchos temas que son reales, aunque sepamos que en la televisión son ficticios. Y esa es la manera en que el story telling nos ayuda a contar este drama.

¿Cómo te sientes de interpretar un personaje tan poderoso como el presidente de Estados Unidos?

Es algo que me emociona mucho, especialmente en estos días. Es un momento emocionante personificar a una presidente, una mujer líder. Y creo que es especial en la actualidad porque, en nuestro país, la cabeza de la administración es muy irrespetuoso hacia la mujer.

Así que, estoy muy orgullosa de interpretar a una líder fuerte en estos tiempos. Creo que es algo que refleja lo que sucede en la cultura mundial.

Dos críticos de una trayectoria importante han comparado a tu personaje con Donald Trump, por muchos detalles, entre estos, el detalle de que ambos no confían en la comunidad de la Inteligencia del país. ¿Crees que esa comparación tiene sentido?

Entiendo por qué se ha hecho esa comparación. Pienso que ambas personalidades son manejadas por la paranoia, así que, puede ser una comparación válida.