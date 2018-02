FOTOS. Así quedó Rafa Balderrama tras su cirugía de rostro

Rafa Balderrama se dio a conocer gracias al programa “Black and White”, en Telehit, que conducía al lado de Omar Chaparro.

Un medio mexicano lo captó hace unas semanas entrando a cirugía con el doctor Miguelangel Guevara, famoso por operar a varias de personalidades de la farándula.

En una transmisión en vivo en las redes sociales, el cirujano explicó que le realizaría un estiramiento facial:

En una entrevista, el presentador reveló la razón por la cual decidió operarse.

“Por la pérdida de peso mi cara se colgó y cuando estaba grabando tenía que sonreír todo el tiempo, porque si no, parecía molesto”.

Según reveló, la recuperación fue rápida y ahora que se ve en un espejo está seguro tener el rostro que quería.

“Cuando me veo al espejo, digo: ‘¿quién es ese chavito?. Rejuvenecí unos añitos, lo que más me gusta es que no perdí mi sonrisa, sigo siendo el mismo”.