¿Quién es la sexy actriz en “Wait”, el nuevo video de Maroon 5

Recostada dentro de un ataud, volando hacia un incendio y desintegrándose como figura hecha de plasticina. Esas son algunas de las escenas que protagoniza la actriz estadounidense Alexandra Daddario en "Wait", el video del último sencillo del álbum “Red Pill Blues”, de Maroon 5.

En el clip se ve a Adam Levine, vocalista de la banda, luchar por mantener bien su relación con una mujer celosa e incapaz de controlar su ira (Daddario).

Aunque en el video Levine es claramente el malo de la película, la obra audiovisual intenta provocar al espectador a sentir lástima por él en lugar de ella, retratando al protagonista un pobre desgraciado en manos de una mujer completamente histérica incapaz de controlar su ira.

Y, como es costumbre, Adam sale sin camisa y enseña sus músculos, tatuajes y abdominales.

January 30, 2018