La nueva sensación de la música urbana, Anitta confiesa que no hace reguetón por dinero

Conseguir un lugar en la escena de los géneros urbanos no es tarea fácil, mucho menos cuando hay que enfrentarse a una ola de críticas respecto a las temáticas de las canciones y a un torbellino de hombres apropiándose del género.

Para la cantante brasileña Anitta, una de las pocas que apostó por el género cuando aún era dominado por hombres, tampoco fue fácil.

“Yo empecé en Brasil, cantando en un bar que tiene la misma historia que tiene el reguetón en México. Hago lo mismo que los hombres, no con la intención de demostrar nada, pero sí me gustaría que las mujeres que siguen mi música se den cuenta que podemos hacer lo que queremos”, reveló a Publinews la intérprete, quien actualmente está promocionando su más reciente sencillo Downtown.

Y es que, para la también actriz, ser hombre no es una condicionante para sobresalir y ganar un lugar “respetable”.

“Yo quiero demostrar que no tenemos por qué sufrir prejuicios, que tenemos que ser respetadas de la misma manera que los hombres por el simple hecho de ser seres humanos capaces y con grandes historias que contar”.

Y vaya que Anitta tiene muchas historias. En 2013 publicó su primer álbum de estudio llamado Anitta, cobijada por una de las más grandes disquera del mundo, con el que logró ingresar en la primera posición de la lista de descargas de iTunes brasileño.

Así mismo, llegó a las cinco mejores posiciones de la lista de éxitos Hot de la Billboard Brasil. Para finales de ese año, el álbum de la cantautora figuró como el quinto más vendido en su país.

"Zen", el último sencillo de ese primer material, fue nominada como Mejor canción brasileña en la 15 edición de los Grammy Latinos y ese mismo año fue elogiada como artista del año por iTunes Brasil, al mantenerse en la primera posición de las listas de dicho servicio de descargas.

☀️ A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Jan 5, 2018 at 9:41am PST

Aunque llegar a la cima no fue fácil, la artista destacó que jamás ha hecho algo de su desagrado para figurar o lograr fama. Por el contrario, atribuye su éxito a la honestidad con la que hace música.

“Siempre he hecho las canciones que a mí me gustan y no lo que los otros me han dicho que haga. No estoy en esto para ganar dinero o fama. Simplemente hago lo que me gusta y si es así, voy para adelante. Creo que eso es lo que mis fans valoran, que hago siempre lo que creo que es bueno más allá de si venderá o no”, destacó.

Y afirmó que el éxito sólo ha sido una consecuencia en su vida. “Yo creo que si haces lo que te gusta, lo que de verdad amas, al público también le gustará. La primera responsabilidad es conmigo, y yo me siento más que feliz con mi trabajo”, finalizó.

Sobre su último sencillo "Downtown", en el que colabora con el cantante colombiano J Balvin, Anitta resaltó:

“Se trata de una canción muy sensual que habla de entrega, dominación y deseo entre dos personas que siempre quieren más. La letra dice que quieren otro round. Usamos el doble sentido que ofrece esta palabra para conectar el juego y la seducción".

El video se rodó hace unas semanas en Nueva York. “J Balvin y yo somos grandes amigos, casi como hermanos. La verdad es que la química entre nosotros es increíble, fue muy divertido grabarlo pues bromeábamos todo el tiempo. Sin embargo, pudimos grabar todo en un día. Él es increíble, para mí siempre es un honor trabajar con él”, finalizó.