ENTREVISTA. Dakota Johnson se despide de Anastasia Steele en “50 Shades Freed”

Los actores Dakota Johnson y Jamie Dornan le dicen adiós a Anastasia Steele y a Christian Grey, la famosa y querida pareja de la saga fílmica 50 Shades of Grey. El filme “50 Shades Freed” (“Cincuenta sombras liberadas”, en Latinoamérica), la última entrega de la trilogía basada en las novelas de E. L. James, ya se proyecta en las salas de cine del país.

El filme con el que se cierra esta historia de amor inicia con la boda de Anastasia y Christian.

La protagonista de la cinta habló sobre sus expectativas de la última entrega, así como todo lo que le dejó ser Anastasia Steele.

¿Cómo evoluciona la relación de Christian y Anastasia en “50 Shades Freed”?

Creo que en esta tercera película han descubierto que siempre habrá un flujo constante de control y poder entre los dos. Pero, al decidir casarse, tomaron la decisión de honrarse mutuamente y de centrarse en su relación como algo que tiene vida propia. De esa manera, ninguna amenaza externa puede mancharlo.

Finalmente, Anastasia ha reconocido y aceptado el lado más sexual y dominante de sí misma, que es una fuerza motriz en la película.

¿Cómo lidia Anastasia con el matrimonio?

Se vuelve un poco más segura debido al hecho de que tiene más responsabilidades. Ahora no se trata solo de su vida, también de la vida de su esposo y, en última instancia, de sus hijos. Creo que el matrimonio es adecuado para ella.

¿Cómo fue filmar la escena de la boda?

Fue divertido y extraño, nunca había participado en una escena de boda. Pero fue grandioso porque fue uno de los momentos en que estuvo presente todo el elenco.

Christian Grey es un ser humano complejo. ¿Qué crees que Jamie Dornan ha aportado a ese papel?

Creo que Jamie ha aportado sofisticación y un toque de comedia al papel. Christian podría haber sido un personaje bastante frío y apagado, pero Jamie es una persona tierna que le dio un nivel de calidez.

¿Han desarrollado una verdadera amistad en el transcurso de la saga?

Absolutamente, siento que seremos amigos por siempre. Jamie y yo hemos pasado por todo en este viaje juntos.

¿De qué manera esa relación y química te ayudaron a filmar las escenas más intensas e íntimas?

Si no nos hubiéramos llevado tan bien como lo hicimos, hubiera sido mucho más difícil. Rodar escenas íntimas no es cómodo, y se amplifican a medida que avanza la historia; entonces, si no hubiera confiado en él o no me hubiera hecho sentir segura, habría sido una pesadilla.

¿Cómo ha crecido Anastasia Steele en el transcurso de estas tres películas?

Tiene un gran desarrollo emocional y psicológico. Siempre estuvo muy protegida y es, en cierta parte, muy ingenua, y se convierte en una mujer feroz, valiente, expresiva y protectora. Estos son los rasgos que más admiro de ella, junto con el hecho de que ella es siempre fiel a sí misma.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews México