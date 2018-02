Cleveland: estudian emplazamiento para estatua de Superman

Las autoridades de Cleveland están buscando un nuevo sitio donde aterrizar la estatua de Superman.

Representantes de la municipalidad, el comité de la estatua y el escultor David Deming se reunieron esta semana para discutir el cambio de ubicación, informó el diario Plain Dealer. La intención original era ubicar al Hombre de Acero cerca del Salón de la Fama y Museo del Rock and Roll, pero el lugar ya no está disponible.

We often get questions about the status of the #Superman sculpture. Michael Sangiacomo from @ThePlainDealer has the latest update. https://t.co/x4qTNK1Dh7

— ClevelandPubLibrary (@Cleveland_PL) February 9, 2018