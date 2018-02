Revelan al supuesto hombre responsable de la ruptura de Belinda y Criss Angel

Casi cinco meses después de que Belinda y Criss Angel terminaron su relación, surgen rumores del verdadero responsable que separó a la pareja.

Desde un principio se dijo que una de las bailarinas del ilusionista fue la tercera en discordia, y aunque la historia de la infidelidad se mantiene, ahora es otra persona la señalada.

Algunos medios internacionales aseguran que fue Belinda quien engañó al mago. Según Vanity Fair México, el cirujano plástico de la cantante, Benjamín Talei, fue el que se interpuso en la relación.

A decir de la revista, el médico tenía una relación profesional con la también actriz. Pero todo fue evolucionando al punto en que Talei le enviaba mensajes de amor a la mexicana y estos fueron descubiertos por Criss Angel causando la escandalosa ruptura.

"Benjamín es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de Los Ángeles y ellos se conocen desde hace dos años. Beli vino con él para que le afilara el mentón y le hiciera unos retoques en las mejillas. ¿Ahí inició su relación? En un inicio, su relación era de paciente-médico, hasta el año pasado", explica la revista.

Y para muchos, esta idea no suena tan descabellada. Especialmente después del sentido tuit que el ilusionista emitió respondiendo a una nota de Publinews donde se daba a conocer el nuevo prospecto amoroso de Belinda.

“Espero que tenga mucho dinero y un detector de mentiras”, escribió el reconocido mago a mediados de septiembre del 2017.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017