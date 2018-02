Disney anuncia nueva trilogía de Star Wars realizada por creadores de "Game of Thrones"

Disney anunció el martes una nueva trilogía de Star Wars que será realizada por David Benioff y D.B. Weiss, el dúo creador de la exitosa serie "Game of Thrones" que transmite HBO (Time Warner).

El estudio no especificó la fecha de estreno de estas tres nuevas películas, diferentes de la trilogía actual que lanzó en diciembre su segunda cinta, "The Last Jedi".

"David y Dan son algunos de los mejores guionistas de hoy", dijo la presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en un comunicado.



"Su dominio de personajes complejos, una historia profunda y la riqueza de la mitología abrirán nuevos caminos e impulsarán a 'Star Wars' en formas que veo increíblemente emocionantes", agregó la responsable.

En un comunicado conjunto, Benioff y Weiss dijeron que soñaban con viajar a "una galaxia lejana, muy lejana" desde que vieron la película original en 1977.

"Estamos honrados con la oportunidad, un poco aterrados por la responsabilidad, y tan emocionados de empezar tan pronto terminemos la temporada final de 'Juego de Tronos"", escribieron.

Lucasfilm no detalló cuántas películas conformarían la nueva serie ni cuándo serían estrenadas.

El jefe de Disney, Bob Iger, dijo que cuando la triología de Johnson fue anunciada en noviembre, la franquicia "Star Wars" había "excedido las expectativas" desde que este gigante del entretenimiento fue comprado por Lucasfilm en 2012.

"Star Wars: El despertar de la Fuerza" (2015) y "Star Wars: Los últimos Jedi" (2017, a cargo de Disney), están entre las diez películas más vistas de la historia, con 2.000 millones de dólares y 1.300 millones, respectivamente.

"Rogue One: Una historia de Star Wars" (2016), la primera de tres spin-off programadas, también recaudó más de 1.000 millones de dólares, elevando las expectativas de que la próxima película "Han Solo: Una historia de Star Wars", que se estrenará en mayo, sea todo un éxito.

"Juego de Tronos" es una de las series por cable más populares en la historia y comenzará su temporada final, con seis episodios, en 2019.