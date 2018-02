Carlos Peña confiesa qué fue lo malo de haber ganado el “Latin American Idol”

Fue un 27 de septiembre de 2007 cuando Carlos Peña puso el nombre de Guatemala muy en alto. Ese día, el joven que creció en las calles de la Colonia Santa Isabel ubicada en la zona 6, ganó el primer lugar del reality show “Latin American Idol”.

Miles de guatemaltecos abarrotaron las calles para darle la bienvenida a Peña, quien 10 años después presenta su nuevo proyecto de Big Band, para lo cual, ofrecerá un concierto el próximo 17 de febrero en el Teatro Nacional junto con Jon Secada.

A continuación, el artista de 29 años nos cuenta un poco más sobre su carrera, sus proyectos, la fama y todo lo que ha conllevado todos estos años luego de haber ganado el “Latin American Idol”.

Cuéntanos de tu nuevo proyecto…

El Big Band es un formato que esta conformado por varios músicos. Para el show del 17 habrá 23 músicos en escena. Este estilo musical es de alta calidad, es un formato muy complejo que presenta canciones emblemáticas, en el concierto podrán escuchar temas como “Me dedique a perderte”, “Te sigo amando” y “El rey”.

¿Hace cuanto nació el proyecto?

Nació hace tres años, cuando ya tenía liberación de todos los contratos que me dejó la disquera y el show. Mi sueño siempre fue cantar de traje, porque yo no soy nada de vestirme a la moda, yo ni me visto cool (risas). El director de la orquesta fue el que me motivó a cumplir mi sueño, cada persona en la banda está punteando en el medio de la música.

¿Cómo fue la selección de los músicos?

Empezamos uno por uno, hay varios que son cristianos y dejaron a un lado ese estigmatismo porque consideraron que el proyecto vale la pena. Hay varios ganadores de Grammy.

Dices que el proyecto ya lleva tres años… ¿Por qué lanzarlo hasta ahora?

Necesitábamos llegar al sonido que tenemos ahora. Comenzamos tocando en bodas y eventos privados. Pero, el cantar en bodas, no tiene nada de malo, al contrario, nos permitió pulirnos. El que Jon Secada haya decidido tocar con nosotros significa que hemos hecho un buen trabajo.

¿Cuáles son los proyectos de la banda?

Comenzaremos lanzando un disco con mis canciones favoritas: 8 versiones y 4 propias. Posteriormente presentaremos un disco navideño y ya estamos trabajando en lo que será un tercero, con canciones 100% inéditas.

¿Qué podemos esperar del show del 17 de febrero?

Es una sorpresa, es algo novedoso que no se ha hecho en el país. Es un gran riesgo, pero me alegra haberlo tomado, porque estamos seguros del producto que vamos a presentar. En esta ocasión tendremos la oportunidad de estrenar el nuevo sonido del teatro, en el cual se hizo una inversión de más de un millón de dólares. Es un show al estilo Broadway.

Has recibido varias críticas porque “no has hecho nada” desde que ganaste el “Latin American Idol” y has dejado pasar el tiempo… ¿Qué le dices a esas personas?

Que es su punto de vista y que lo respeto. Llevo 10 años en esto y no he quitado el pie del acelerador. Es muy fácil decir “no hizo nada”, pero estoy enfocado en dar resultados. Sé que he cometido varios errores y no le echaré la culpa a nadie por todo lo que ha sucedido en mi carrera.

Quisiera que entendieran que cuando gané, apenas tenía 18 años y lo que hicimos fue marcar la historia de mi país, yo no sabía nada de lo que teníamos que hacer después de ganar. Los espero el 17 de febrero para que vean lo que estoy haciendo.

¿Se puede decir que, hubo un lado negativo de haber ganado el “Latin American Idol”?

Sí, la fama en niveles estratosféricos. En 2007 fui el hombre más mencionado en el país y a veces manejar eso, es complicado. Lo peor que me pudo haber pasado en ese momento fue la fama repentina, eso es algo muy peligroso. Pero, el éxito es divino, más porque celebré con toda Guatemala.