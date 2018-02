Las mejores fotos y video de la romántica boda de Jessica Scheel

Estamos a muy poquito de terminar esta relacion a distancia. Y hoy antes de que termine quiero agradecer a Dios permitirme vivir esta experiencia que no ha sido facil, realmente ha sido una de las cosas en mi vida que mas me ha hecho luchar. Fue una respuesta a muchas oraciones pero tambien una parte de mi vida en la que aprendi muchisismas cosas de mi, aprendi un nuevo idioma, otra cultura, otra forma de amar a alguien a quien cada dia teniamos algo porque luchar, algo por lo que ver a futuro (eran esos meses que iban a pasar para vernos otra vez) Aprendi a ser agradecida con las pequeñas cosas, a ver que no se trata de tener ganado todo, sino que luchar juntos para construir algo fuerte y bien hecho. Gracias a mi Dave por hacerme sentir tan amada todos los dias pero en especial por ser esa persona que lucho conmigo. Y por supuesto a Dios por ser centro de nuestra relacion porque no hubo una noche sin que Dave orara conmigo antes de dormir. No todos estamos hechos para este tipo de relaciones, pero los que estan en una saben lo increible que se siente cada vez que vemos salir del areopuerto a esa persona y lo triste que son las despedidas, pero que siempre vemos y luchamos por ese algun dia de "one way flight". Animo que nosotros ya estamos a muy poquito!!!!😄 #forever #miguapo #DaveandJess #DaveyJess #MrandMrsGrey #Canada #Guatemala #chapinaporelmundo #longdistancelove #couplegoals #legallymarried #longdistancerelationship

