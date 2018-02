Justin Timberlake será la gran estrella del Halftime Show del Super Bowl

La estrella de pop Justin Timberlake, que el domingo protagonizará el Halftime Show del Super Bowl, publicará hoy su primer álbum en casi cinco años, prometiendo un repertorio más “personal”, inspirado en su casa y su familia.

El cantante y actor de 37 años hizo el anuncio del álbum “Man on the Woods” con un video corto en las redes sociales que, acorde al título del disco, lo muestra caminando reflexivamente en escenografías naturales como un bosque nevado o un soleado campo de maíz.

“Mi nuevo disco está muy inspirado por mi hijo, mi mujer (Jessica Biel), mi familia, pero, más aún que por cualquier otro álbum que haya escrito, por el lugar de dónde soy”, expresa.

Bday rehearsals. Still feeling myself..? YES.

This is a song called MONTANA. @Pharrell @ChadHugo

Man Of The Woods. 2/2 pic.twitter.com/bhwE3IGZnL

— Justin Timberlake (@jtimberlake) February 1, 2018