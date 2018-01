FOTOS. Paris Hilton se convierte literalmente en Kim Kardashian

Paris Hilton se convirtió en Kim Kardashian para la campaña de la nueva línea de ropa de Kanye West.

Fue la misma socialité la que compartió las imágenes de su amiga luciendo como ella, vestida y caracterizándola igual.

Botas, chaquetas anchas, tops y tacos altos son parte de los looks que luce además con una larga peluca rubia con raíces oscuras que la hace lucir idéntica a pesar de que físicamente sean muy distintas.

"So much fun being a #KimClone", escribió la también cantante.