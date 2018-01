CINE: El oso Paddington regresa por una aventura más

Sería fácil clasificar a Paddington y a su secuela como películas tontas para niños que los adultos deben soportar en lugar de disfrutar.

Incluso sus tremendos puntajes en Rotten Tomatoes, 98 y 100 por ciento respectivamente, no se acercan lo suficiente a la hilarante, mágica y conmovedora experiencia que son tanto para los adultos como para los hijos.

La clave del éxito se llama Ben Whishaw, quien le da voz al oso principal. Whishaw no era la primera opción para interpretar al icónico personaje, creado por Michael Bond, que debutó en 1958 y ha hecho más de 150 libros.

De hecho, Whishaw reemplazó a Clon Firth en el rol durante la posproducción del original, dándole inmediatamente juventud e inocencia que es difícil de imaginar que coincida con el ganador del Óscar.

Cuando hablé con Whishaw sobre “Paddington 2” admitió que ama la oportunidad de aprovechar su inocencia a través del personaje: “Pienso que, como todos los personajes que interpreto, de alguna forma es parte de ti. Es una buena área de mí. Él es inocente, y la inocencia es una cualidad bonita en las personas”.

Pero no es algo que venga de forma natural. “Siempre toma su tiempo tener todo preparado. Cuesta un poco poder empezar a encontrar la voz correcta, la emoción adecuada. Tienes que tratarla como se hace con cualquier personaje. ‘¿Él diría eso? ¿Esa palabra suena bien en él? ¿Qué estará pensando en ese momento?’ Estás tratando de identificar en cada segundo qué está pasando dentro de él”, explica Whishaw.

