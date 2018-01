VIDEO. Khloé Kardashian presume su avanzado embarazo

Al entrar en su tercer trimestre de embarazo, Khloé Kardashian se ve más feliz y ansiosa que nunca por finalmente darle la bienvenida a su primer hijo.

Aunque no ha revelado el sexo ni el posible nombre que llevará su primogénito, la estrella de televisión se muestra orgullosa de su pancita.

En un video de Snapchat, la hermana de Kim y Kourtney presumió su avanzado embarazo.

Posando frente al espejo y usando ropa negra deportiva y muy holgada, la Kardashian frotaba su pancita con su mano demostrando su gran tamaño.

A post shared by Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) on Jan 29, 2018 at 4:29pm PST

A pesar de que desde hace unos años Khloé inició con una vida saludable, desde que espera a su primer bebé ha luchado por controlar su peso.

Incluso, la futura madre no ha dejado de ejercitarse en ningún momento causando críticas por parte de miles de fanáticos que se preocupan por la salud del pequeño.

Pero lo único lo que la estrella de televisión no ha podido lidiar es con sus constantes antojos de comida.

A post shared by Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) on Jan 24, 2018 at 8:12pm PST

La hermana de Kim y Kourtney aprovechará esta etapa para incluir ropa de maternidad en su línea de jeans “Good American”.

Así lo ha dejado ver en su cuenta de Twitter al responderle a una fanática que en esta semana estará haciendo la sesión de fotos de la nueva campaña para que las prendas puedan salir pronto al mercado.

I'm doing a good American photo shoot for the Good Mama next week!!! So, soon doll! 💋 https://t.co/QWnHcOoLTW

— Khloé (@khloekardashian) January 29, 2018