Revelan la causa de la muerte del actor de Glee, Mark Salling

Repost @_matthew.morrison_ 😇😞😇 #glee #matthewmorrison #corymonteith #marksalling #willschuester #finnhudson #noahpuckerman #ripmarksalling #ripcorymonteith

A post shared by girlwith_liontattoo (@girlwith_liontattoo) on Jan 30, 2018 at 12:56pm PST